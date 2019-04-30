Министерство финансов США подтвердило, что дети российского предпринимателя Олега Дерипаски не извлекали выгоды из снятия санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Письменный ответ ведомства на соответствующий запрос сенатора Рона Уайдена опубликовал в понедельник интернет-ресурс BuzzFeed .

В начале марта министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на вопросы Уайдена на слушаниях в финансовом комитете сената, заявил, что ни Дерипаска, ни его дети «никоим образом не смогут извлечь выгоду» из снятия санкций. Мнучин пообещал предоставить всю необходимую информацию по данному вопросу.

«Ответ министра на слушаниях 14 марта, в котором он указал, что дети Дерипаски не получали выгоды от снятия санкций, соответствует фактам. Разрешение на передачу [акций] не предоставило детям акций, на которые они не имели права ранее», — говорится в документе. В Минфине пояснили, что «дети Дерипаски юридически имели право на акции по условиям развода, который предшествовал введению санкций».

В марте газета The New York Times утверждала, что Министерство финансов позволило Дерипаске при отказе от владения пакетами акций En+ перевести 10,5 млн акций (1,64%) этой компании стоимостью свыше 78 млн долларов в трастовый фонд, учрежденный для двух его детей, рожденных в браке с бывшей женой Полиной.



Издание утверждало, что в декабре прошлого года вашингтонская администрация, не вдаваясь в детали, объявила о договоренностях, в которых фигурировало положение о праве Дерипаски выполнить условия расторжения брака с супругой, которые были определены до введения Вашингтоном санкций против предпринимателя и контролируемых им компаний 6 апреля 2018 года. Это положение предусматривало передачу 10,5 млн акций En+ в фонд Liberi. В этой компании американской газете подтвердили, что Liberi является трастовым фондом двух детей Дерипаски.

Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям Голоса по их пакетам переданы в траст.

The New York Times привела слова представителя российского предпринимателя Ларисы Беляевой о том, что голосами, представленными в доле акций En+, переданной в фонд Liberi, будут распоряжаться попечители, назначенные американским Минфином.

Уайден обратил внимание главы Минфина на то, что трансфер такой доли En+ «представляет собой явную выгоду для Дерипаски и его детей» и противоречит заверениям ведомства, что ни российский предприниматель, ни его родственники не выиграют от снятия ограничений с En+, «Русала» и «Евросибэнерго».