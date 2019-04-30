Верховный суд Украины снял арест, наложенный на акции украинского Сбербанка, и ограничения на отчуждение его движимого и недвижимого имущества, при этом ограничения на ликвидацию или реорганизацию украинской «дочки» Сбербанка формально не сняты. Об этом говорится в материалах промежуточной (по итогам I квартала 2019 года) консолидированной отчетности группы Сбербанка по МСФО.

В Сбербанке напоминают, что в рамках признания и приведения в исполнение на территории Украины решения международного коммерческого Арбитражного суда в Гааге по иску резидентов Украины к Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ (согласно информации, публиковавшейся ранее, речь идет об иске ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму. — Прим. Банки.ру) Апелляционным судом Киева был наложен арест на принадлежащие группе акции украинского АО «Сбербанк», предусматривающие ограничения на операции с указанными акциями. Кроме того, Апелляционным судом Киева были наложены ограничения на отчуждение движимого и недвижимого имущества украинского «Сбера», а также на его ликвидацию или реорганизацию.

«В январе 2019 года Верховный суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу группы и снял наложенный на акции АО «Сбербанк» (Украина) арест и ограничения на отчуждение движимого и недвижимого имущества АО «Сбербанк» (Украина). Вместе с тем ограничения на ликвидацию или реорганизацию АО «Сбербанк» (Украина) формально не сняты, группа продолжает анализ документов по данному вопросу», — говорится в материалах отчетности группы Сбербанка.

Комментируя в целом имеющие место судебные разбирательства со своим участием, Сбербанк отмечает, что, по оценке, они не приведут к существенным убыткам, превышающим суммы отраженных в отчетности резервов.



В сентябре 2018 года стало известно, что Нацбанк Украины не согласовал приобретение украинской «дочки» Сбербанка белорусским Паритетбанком.