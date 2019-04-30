Количество британских компаний, объявивших о финансовой несостоятельности, в I квартале 2019 года достигло пятилетнего максимума, свидетельствуют статистические данные, опубликованные правительством.

Одной из причин роста фирм-банкротов эксперты называют неопределенность, связанную с условиями выхода Великобритании из ЕС.

В январе — марте о финансовой несостоятельности заявили свыше 4 тыс. британских компаний. В IV квартале прошлого года количество таких фирм составляло 3 938.

При этом количество назначений временной администрации в отчетном периоде выросло на 21,8%, что является самым высоким квартальным показателем с начала 2014 года.

Большая часть компаний-банкротов в начале этого года объявили о своей ликвидации по собственной инициативе, отмечается в отчете.