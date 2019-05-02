Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30 апреля — 1 мая сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

На предыдущем заседании в марте регулятор также не изменил уровень ставки. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта — до 2,25—2,5% годовых.

ФРС отмечает, что поступающие данные с момента предыдущего, мартовского заседания указывают, что рынок труда остается сильным, безработица — низкой, а экономическая активность устойчиво растет. При этом регулятор отметил, что годовая инфляция в США остается ниже целевой отметки в 2%.

Следующее заседание запланировано на 18—19 июня.