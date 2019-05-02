Банк Англии на заседании в четверг принял решение снова сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Reuters.

В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017-го повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.

Банк Англии повысил прогнозы роста ВВП страны на 2019—2021 годы.

Прогноз на 2019 год улучшен до 1,5% с 1,2%. В 2020 году рост экономики Великобритании теперь ожидается на уровне 1,6% вместо 1,5%. Регулятор также улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год — до 2,1% с 1,9%.