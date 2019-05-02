Власти Венесуэлы продлили на неопределенный срок введенный в начале прошлой недели режим сокращенного рабочего и учебного дня в условиях работ по восстановлению электроснабжения после череды отключений. Об этом в Twitter сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес.



«Мы хотим сообщить нашим людям, что специальный график рабочего времени для восстановления национальной энергосистемы продолжает действовать. Рабочий день и учебные занятия будут длиться до 14:00», — написал глава ведомства. Министр не сообщил сроков окончания действия особых мер.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов.