Мировым лидером по закупкам золота за I квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

По данным WGC, Москва закупила 55,3 тонны золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны составило более 2168 тонн. В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота. Отмечается, что Москва, скупая золото, стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США.

На втором месте расположился Центробанк КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном. В число самых активных скупщиков золота в начале 2019 года также вошли Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

В целом мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за отчетный период — 145,5 тонны золота, что на 68% больше, чем в начале 2018 года.

Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти на 275 тонн, — до 67,9 млн унций (более 2 тыс. тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, приобретя в декабре 9,3 тонны.

