Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings PLC по итогам I квартала текущего года увеличила чистую прибыль на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 4,91 млрд долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,21 доллара против 0,15 доллара в январе — марте 2018 года. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период увеличилась на 35,2% до 5,621 млрд долларов.

Чистый процентный доход группы составил 7,468 млрд долларов, увеличившись всего на 0,2% в годовом выражении. Выручка выросла на 5,2% до 14,428 млрд долларов.

Прибыль до налогообложения составила 6,213 млрд долларов, увеличившись на 30,7% в годовом выражении. Аналитики ожидали показатель на уровне 5,58 млрд долларов, пишет агентство Reuters. Акции группы дорожают на Лондонской бирже на 2,8%.