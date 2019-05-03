Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко в пятницу обсудили по телефону экономическую ситуацию в стране и вопросы продолжения сотрудничества МВФ и республики, сообщает пресс-служба фонда.

Порошенко, который баллотировался на второй президентский срок, проиграл в апреле во втором туре Владимиру Зеленскому. В соответствии с конституцией Украины, действующий глава государства сложит свои полномочия в течение месяца.

«Я поблагодарила президента Петра Порошенко за тесное сотрудничество в период его президентства, в ходе которого Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса 2014—2015 годов», — говорится в заявлении Лагард, которое распространила пресс-служба.

«Мы согласились с тем, что крайне необходимо сохранить прогресс, достигнутый за время президентства (Порошенко) в продвижении ключевых реформ, и особенно обеспечить независимость Центрального банка и сохранить стабильность банковской системы», — отметила глава МВФ.

Вместе с тем стороны пришли к общему пониманию, что «многое еще предстоит сделать для завершения трансформации Украины в современную рыночную экономику, которая твердо руководствуется верховенством права и способна привлекать более высокие уровни инвестиций».

«Фонд готов и впредь поддерживать Украину в этих усилиях», — говорится в заявлении Лагард.