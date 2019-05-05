Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов (37 млн долларов США) поделят между собой сразу 20 человек. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.



«Выпавшие номера — 2, 3, 5, 12, 21, 22 и 37. Бонус-число — 19», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в городе Броссард в провинции Квебек. Также установлено, что его купила группа в количестве 20 игроков, что допускается правилами канадских лотерей.

По правилам Lotto Max, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В данном случае выигрыш будет поровну поделен между 20 игроками.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов США.