В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает «Sputnik Эстония» со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.

По информации СМИ, золотой запас республики составляет лишь 256 кг, он хранится в иностранных банках «в целях безопасности». Такое решение приняли еще во времена первой независимости.

Слиток, хранящийся в Банке Эстонии, весит 11 кг и оценивается примерно в полмиллиона евро. Так как его чистота недостаточна для реализации на финансовых рынках, слиток можно назвать «музейным экспонатом», подчеркивает агентство.

Как объяснил Фабио Филипоцци, скромный золотой запас Эстонии связан с тем, что после выхода из состава СССР республика продала часть драгоценного металла для инвестирования в облигации и акции.

По данным портала Trading Economics, Эстония находится на предпоследнем месте по золотому запасу среди европейских стран, уступая лишь Мальте с ее 90 кг. Запас драгметалла в других прибалтийских республиках — Латвии и Литве — 6,6 тонны и 5,8 тонны соответственно.