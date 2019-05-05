Экономист Стивен Мур отказался от выдвижения в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Стив Мур, прекрасный экономист, поддерживающий экономический рост, а также просто замечательный человек, решил выйти из процесса утверждения на должность в ФРС», — написал Трамп.

«Я попросил Стива о совместной работе ради будущего экономического роста в нашей стране», — добавил Трамп.

Ранее Трамп объявил, что хочет выдвинуть Мура в совет управляющих американского Центробанка, но формально это еще не было сделано. Чиновников такого уровня утверждает сенат, и утверждение Мура не было гарантировано на фоне слабой поддержки среди республиканцев.