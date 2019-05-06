Основные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня обрушились в понедельник более чем на 5% и 6% соответственно по итогам промежуточной утренней торговой сессии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении поднять пошлины на китайские товары. Соответствующая динамика зафиксирована на сайтах этих площадок.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал к закрытию утренней сессии в 11:30 по местному времени (6:30 мск) на 5,19%, до 2 918,65 пункта. В отрицательной зоне проходят торги по всему спектру сводных индексов «голубых фишек».

В минусе оказались котировки и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор Shenzhen Composite по итогам утренней сессии обрушился на 6,15%, до 9 079,74 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, к середине дня снизился более чем на 5%.

Спад на биржах материкового Китая наблюдается на фоне сделанного в воскресенье Трампом заявления о намерении с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25% на 200 млрд долларов.