США больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«США в течение многих лет теряли от 600 до 800 миллиардов долларов в год на торговле. С Китаем мы теряем 500 миллиардов. Извините, но мы не собираемся так дальше делать!» — написал Трамп.

В воскресенье Трамп заявил о том, что он увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник заявил, что делегация Китая в настоящее время готовится к поездке в США для участия в очередном раунде торговых консультаций, несмотря на угрозы Трампа ввести новые и увеличить действующие пошлины на китайские товары.

Предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне. Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 млрд долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Переговоры все еще продолжаются. США согласились отложить пошлины на неопределенный срок.