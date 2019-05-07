Датская прокуратура открыла дело в связи с подозрениями в отмывании денег в отношении бывшего исполнительного директора Danske Bank Томаса Боргена. Об этом во вторник сообщила газета деловых кругов Borsen со ссылкой на адвоката бывшего главы банка Петера Шрадика.

Прокуратура также провела обыск в доме Боргена 12 марта. «Могу подтвердить, что государственный прокурор по экономическим и международным преступлениям провел обыск в доме Томаса Боргена 12 марта. Могу также подтвердить, что он решил возбудить дело против Томаса Боргена в рамках своего расследования», — пояснил Шрадик.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 млрд долларов.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske Bank Томас Борген.