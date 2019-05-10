Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 247 базисных пунктов до отметки в 6,7912 юаня за доллар. По статистике регулятора, это минимальное значение обменного курса валютной пары с 25 января.

Согласно заявлениям китайской прессы, колебания валют связаны с ожиданием результатов очередного раунда торговых переговоров Китая и США в Вашингтоне. Как передает в пятницу финансовый портал «Хуаньцювайхуэйван», инвесторы все еще надеются на заключение торгового соглашения между КНР и Соединенными Штатами и ждут результатов переговоров. Волатильность валютного рынка в последние дни объясняется возможными изменениями в мировой торговой системе, сообщает электронное издание.

11-й раунд китайско-американских переговоров по торговле проходит 9—10 мая в Вашингтоне.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился (на 5,1%).