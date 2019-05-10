Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Публикация нового списка ожидается в мае. Предполагается, что он будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России в него могут включить Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию, так как все эти страны имеют положительный торговый баланс с США.

При этом из списка уберут Индию и Южную Корею.

Как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств.

Согласно новой системе критериев, разработанной в США, для того чтобы ту или иную страну можно было назвать валютным манипулятором, она должна иметь большой торговый профицит с США (более 20 млрд долларов в год), поддерживать активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также проводить постоянные интервенции на рынке иностранной валюты.