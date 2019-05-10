Решение американской администрации о поднятии пошлин с 10% до 25% на китайские товары на 200 млрд долларов вступило в силу. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo .

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с американскими коллегами — министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Встреча продолжится в пятницу.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно». 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР.



В публикации отмечается, что в настоящее время в Вашингтоне проводится 11-й раунд переговоров по торговле между КНР и Соединенными Штатами. «Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе для решения существующих проблем на основе сотрудничества и взаимных консультаций», — подчеркивается в документе.



В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) призывает Китай и США к скорейшему разрешению торгового противостояния, которое угрожает мировой торговле. Об этом заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Джерри Райс, передает РИА Новости.

«Мы призываем все стороны найти решение, которое укрепит международную систему торговли… Мы надеемся на быстрое разрешение этих дискуссий. Очевидно, что напряжение между Китаем и США — это угроза для мировой экономики. Мы надеемся, что это напряжение будет разрешено как можно быстрее в варианте, который будет удовлетворять все стороны», — сказал он.