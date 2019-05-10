Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1 103,4 трлн иен (более 10 трлн долларов). Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении Министерства финансов страны.

Сумма японского государственного долга достигла наивысших размеров за всю историю страны, отмечает телеканал NHK . Показатель вырос почти на 141 млрд долларов с последнего дня предыдущего финансового года.

Госдолг более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны. Это наихудший показатель среди членов G7, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Главная причина нарастания японского госдолга — увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения. Правительство не может покрывать их только за счет налогов и вынуждено прибегать к выпуску государственных облигаций, которые пользуются стабильным спросом и считаются надежным финансовым инструментом. В настоящее время на лиц старше 65 лет приходится уже более 28% населения Японии.