Банк развития Белоруссии сообщает о размещении еврооблигаций на 210 млн белорусских рублей (около 100 млн долларов), говорится в пресс-релизе банка.

Ранее, 8 мая, источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Банк развития Белоруссии открыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации, номинированные в белорусских рублях. По его словам, объем размещения ожидается в размере не менее 210 млн белорусских рублей. Ориентир доходности составляет 12% годовых. Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International.

«Выпуск еврооблигаций в формате 144А/Reg S объемом 210 млн белорусских рублей сроком обращения три года с купонной ставкой 12% годовых будет размещен по цене 100% от номинальной стоимости и допущен к торгам на глобальном рынке (Global Exchange Market) Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin)», — отмечается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте банка.

Добавляется, что «итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США и Великобритании (66% от объема выпуска), ряда стран Северной и Западной Европы (34%)». «В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки», — поясняется в пресс-релизе.

Председатель правления банка Андрей Жишкевич отметил, что «дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в национальной валюте, — это событие, которое, несомненно, предопределит новую траекторию движения для всего национального финансового рынка». Жишкевич добавил, что «фундаментальная идея данной сделки — продемонстрировать уровень внешнего доверия к национальной валюте, найти новые точки соприкосновения белорусских банков и компаний с международными инвесторами и кредиторами, повысить общий уровень инвестиционной привлекательности Республики Беларусь на международной финансовой арене».

В конце апреля Банк развития Белоруссии разместил дебютные еврооблигации объемом 500 млн долларов с доходностью в размере 6,75% годовых. По 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% — из континентальной Европы, еще 8% — из Азии и других стран. Банк развития создан решением президента страны в 2011 году. Учредителями банка выступили Совет министров и Национальный банк Белоруссии. Главной целью деятельности банка является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.