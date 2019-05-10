Торговые переговоры США с Китаем проходят в благоприятном ключе, однако Вашингтон не должен торопиться заключать соответствующее соглашение в данной сфере с Пекином. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее в силу вступило решение американской администрации о поднятии пошлин с 10% до 25% на китайские товары на сумму около 200 млрд долларов.

«Переговоры с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться [заключать соглашение] совершенно не нужно, поскольку Китай платит сейчас Соединенным Штатам пошлины в размере 25% на товары и продукты стоимостью 250 млрд долларов», — написал глава Белого дома в Twitter .

По словам Трампа, эти суммы поступают напрямую в Минфин США, и Вашингтон намерен закупать на них сельскохозяйственную продукцию у американских фермеров, а затем направлять ее «в качестве гуманитарной помощи в бедные и голодающие страны». Кроме того, как подчеркнул президент, вскоре США могут ввести дополнительные пошлины в размере 25% на китайскую продукцию на сумму 325 млрд долларов. «Тем временем мы продолжим переговоры с Китаем в надежде на то, что они [власти КНР] не попытаются снова изменить [условия] сделки», — добавил американский лидер.

США увеличили до 25% пошлины на китайские товары Ожидается, что Пекин выступит с ответным шагом.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно». 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.