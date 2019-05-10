Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки фондом украинской экономики, рассказал в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель МВФ Джерри Райс.



«Я могу подтвердить, что Лагард находится в контакте с Зеленским по вопросу его избрания в качестве президента Украины. Она подчеркнула (в ходе общения с ним), что МВФ готов продолжать помогать Украине и противостоять трудностям, которые она встречает на своем пути. В то же время она (Лагард) находится в контакте с действующим президентом Украины Порошенко. Она поблагодарила его за плотную кооперацию и выразила надежду, что прогресс по этой линии продолжится», — сказал он.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.