Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 0,7 млрд долларов до 50 млрд (на 1,5%) по сравнению с пересмотренным показателем февраля, следует из пресс-релиза бюро экономического анализа Министерства торговли США.



Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагали, что дефицит торгового баланса США в отчетном месяце вырос до 50,2 млрд долларов.

Дефицит внешней торговли товарами США увеличился по сравнению с февралем на 0,5 млрд долларов до 72,4 млрд, а профицит по статье услуг снизился на 0,2 млрд долларов до 22,4 млрд.

Объем общего экспорта в марте составил 212 млрд долларов, что на 2,1 млрд выше показателя февраля. Импорт за месяц достиг 262 млрд долларов, увеличившись на 2,8 млрд с уровня предыдущего месяца.