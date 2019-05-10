В 2019 году Китаю может угрожать крупнейший в его истории дефолт в размере 13 трлн долларов, пишет Bloomberg.

Согласно проведенному агентством исследованию, с начала этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долларов). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.



Этот процесс развивается в три раза быстрее, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года. Тренд ясен: если не будет предпринято никаких изменений, в 2019 году мы увидим новые максимумы по дефолту внутреннего китайского рынка облигаций, пишет агентство.

Причина этой ситуации — продолжающееся сокращение финансирования банковского сектора страны, особенно малых и средних компаний. Помимо этого, власти страны все сильнее сокращают систему теневого банкинга, в котором принятие кредитных решений контролируется государством меньше. Именно с этим связан всплеск дефолта в 2017 году, который продолжается по сей день. Власти страны в 2016 году попытались сократить избыточные производственные мощности, что также сказалось на кредитных рынках, полагает Bloomberg.