Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере 6 млрд долларов. Об этом в воскресенье сообщил советник премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх, передает телеканал Geo.tv.

«Пакистан получит пакет финансовой помощи в размере 6 миллиардов долларов сроком на три года», — рассказал советник премьер-министра. Делегация МВФ находится в Пакистане с 29 апреля для обсуждения условий и размера предоставления кредита.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана планировали запросить у МВФ кредит в 6—7 млрд долларов. При этом МВФ мог потребовать от Исламабада сокращения дефицита бюджета и расширения системы налогообложения.

Пакистан с 1980 года неоднократно обращался в МВФ за финансовой помощью, последний раз — в 2013-м. Тогда Исламабад получил заем в 6,6 млрд долларов.