Женщины больше, чем мужчины, рискуют остаться без работы из-за роботизации в ближайшие 20 лет даже при существующих технологиях, так как они реже решают задачи, требующие аналитических и коммуникативных навыков, реже заняты физическим трудом и, напротив, чаще мужчин выполняют рутинные задачи, не требующие дополнительного обучения, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на доклад экспертов Международного валютного фонда (МВФ), но исследование не затрагивает Россию: авторы опираются на данные из 28 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Кипра и Сингапура.

Так, «индекс рутинности» у женщин оказался на 13% выше, чем у мужчин, а в среднем вероятность замены на робота среди женщин составила 40%, среди мужчин — 38%, и эта разница статистически значима, утверждается в исследовании: риск от 70% и выше — у 11% женщин и 9% мужчин.

Риски автоматизации работы женщин зависят от страны: высокие — в Юго-Восточной Европе и максимальные — в Японии, Словакии, Сингапуре и Эстонии, а в Скандинавии и Центральной Европе — минимальные, причем в Швеции и Финляндии риски у мужчин выше, чем у женщин; также чем выше доля женщин в рабочей силе, тем больше у них общего с мужчинами — риски лишиться работы из-за роботизации сближаются (исключение — розничная торговля).

Греф: роботизация поможет изменить мир к лучшему По мнению главы Сбербанка, роботы будут делать «всю грязную работу», а у «нас останется значительно более интересная часть».

Автоматизация снизила спрос на решение рутинных когнитивных задач, отмечается в «Докладе о переходном процессе» ЕБРР — медианный риск автоматизации рабочего места в странах ОЭСР эксперты ЕБРР оценили в 48%, в России — в 49%, а в «столице автомобильного производства» Словакии — около 70%, но за 2010—2016 годы роботизация снизила занятость в развивающихся странах Южной и Восточной Европы примерно на 0,2 процентного пункта, то есть ее влияние практически нулевое в среднем, хотя сильно зависит от профессии, говорил главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

Экономисты спорят о влиянии роботизации на рынок труда — установка каждого дополнительного промышленного робота вытесняет от трех до шести работников, оценивали Дарон Аджемоглу из MIT и Паскуаль Рестрепо из Бостонского университета.