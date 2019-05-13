Женщины больше, чем мужчины, рискуют остаться без работы из-за роботизации в ближайшие 20 лет даже при существующих технологиях, так как они реже решают задачи, требующие аналитических и коммуникативных навыков, реже заняты физическим трудом и, напротив, чаще мужчин выполняют рутинные задачи, не требующие дополнительного обучения, сообщают «Ведомости», ссылаясь на доклад экспертов Международного валютного фонда (МВФ), но исследование не затрагивает Россию: авторы опираются на данные из 28 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Кипра и Сингапура.
Так, «индекс рутинности» у женщин оказался на 13% выше, чем у мужчин, а в среднем вероятность замены на робота среди женщин составила 40%, среди мужчин — 38%, и эта разница статистически значима, утверждается в исследовании: риск от 70% и выше — у 11% женщин и 9% мужчин.
Риски автоматизации работы женщин зависят от страны: высокие — в Юго-Восточной Европе и максимальные — в Японии, Словакии, Сингапуре и Эстонии, а в Скандинавии и Центральной Европе — минимальные, причем в Швеции и Финляндии риски у мужчин выше, чем у женщин; также чем выше доля женщин в рабочей силе, тем больше у них общего с мужчинами — риски лишиться работы из-за роботизации сближаются (исключение — розничная торговля).
По мнению главы Сбербанка, роботы будут делать «всю грязную работу», а у «нас останется значительно более интересная часть».
Автоматизация снизила спрос на решение рутинных когнитивных задач, отмечается в «Докладе о переходном процессе» ЕБРР — медианный риск автоматизации рабочего места в странах ОЭСР эксперты ЕБРР оценили в 48%, в России — в 49%, а в «столице автомобильного производства» Словакии — около 70%, но за 2010—2016 годы роботизация снизила занятость в развивающихся странах Южной и Восточной Европы примерно на 0,2 процентного пункта, то есть ее влияние практически нулевое в среднем, хотя сильно зависит от профессии, говорил главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.
Экономисты спорят о влиянии роботизации на рынок труда — установка каждого дополнительного промышленного робота вытесняет от трех до шести работников, оценивали Дарон Аджемоглу из MIT и Паскуаль Рестрепо из Бостонского университета.