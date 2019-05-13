Россия выступает против действий в вопросах международной торговли, нарушающих нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.

«Мы не приемлем попытки действовать в [международных] торговых вопросах в обход норм Всемирной торговой организации», — сказал Лавров.

5 мая 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР «продвигаются очень медленно». 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. Позднее Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введенные ограничения.