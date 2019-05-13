Повышение Китаем пошлин на ряд импортируемых из США товаров стало ответом на торговый протекционизм и политику односторонних действий Вашингтона, недавние действия которого привели к эскалации торгового конфликта, говорится в сообщении Министерства финансов КНР.

«9 мая 2019 года правительство США объявило о том, что начиная с 10 мая повышает пошлины с 10% до 25% на китайский импорт объемом 200 млрд долларов, вышеобозначенные действия США привели к эскалации торгово-экономических трений Китая и США, а также нарушили достигнутый ранее сторонами консенсус решить торговые разногласия путем консультаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «корректировка размера пошлин со стороны Китая стала ответом на торговый протекционизм и политику односторонних действий США».

«Китай надеется, что США вернутся на правильный путь двусторонних торгово-экономических консультаций и будут работать совместно с Китаем над достижением взаимовыгодного соглашения на основе взаимоуважения», — указано в тексте документа.