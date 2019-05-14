Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о введении дополнительных 25% пошлин на китайскую продукцию на сумму в 325 млрд долларов в год.

«Я пока не принял решение. Мы можем ввести дополнительно 25-процентные тарифы на сумму 325 миллиардов долларов. Эта гигантская сумма денег, которую получит наша страна», — сказал он в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«У нас была сделка с Китаем, она была согласована на 95%. Но потом глава Минфина США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отправились в Китай, где им заявили, что согласованное ранее их больше не устраивает. Это неприемлемо», — заявил американский лидер.