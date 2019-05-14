Демографический спад в Финляндии, отсутствие интереса у молодежи к рабочим специальностям, а также растущие объемы производства заставляют финские предприятия задуматься о привлечении к работе в стране россиян.

«Сейчас открыты сотни вакансий в производственных отраслях по всей стране. Требуются работники машин и сварщики. При этом заработная плата вполне рыночная, но претендентов слишком мало», — рассказала РИА Новости эксперт Союза предприятий технологической отрасли Анне Акола-Лехтинен.

Заработная плата сварщика в Финляндии — около 3 тыс. евро в месяц (до налогов, в стране прогрессивная налоговая система).

По данным Министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около тысячи человек рабочих специальностей. Еще десять лет назад таковых было около 3,5 тыс.

Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев, в частности россиян.

«Мы привлекаем специалистов по всей стране. Организуем собственные курсы подготовки. Но процесс идет тяжело. Уже сейчас около 50—80% наших сварщиков — это русские и поляки. И кадры — это проблема. Не первый год я думаю об организации обучения в России с дальнейшим трудоустройством этих студентов. Но пока лишь это идея», — отметил управляющий директор производителя железнодорожных транспортных средств Skoda Transtech Лассе Орре.