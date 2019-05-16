Еврокомиссия оштрафовала банки Barclays, RBS, Citigroup, JP Morgan и MUFG на 1,07 млрд евро за участие в картельном сговоре на валютном рынке, говорится в сообщении ведомства.

ЕК уточняет, что вынесла два решения — в первом штраф в размере 811 млн евро наложен на Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup и JP Morgan, а во втором — на 257,68 млн евро оштрафованы Barclays, RBS и MUFG Bank.

Еврокомиссия постановила, что банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами — евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также кронами Дании, Швеции и Норвегии.