Юридический комитет сената конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы. Об этом объявил председатель комитета Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина). Трансляция заседания велась на сайте комитета, сообщает ТАСС.

«Законопроект одобрен», — сказал законодатель. Теперь документ должен быть утвержден сенатом полного состава. Аналогичный законопроект внесен в палату представителей в начале этого года.



В случае возможного вмешательства инициатива предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики страны, которая, по версии вашингтонской администрации, могла вмешаться в американские выборы.