Азербайджан входит в число лидеров среди стран, которые чаще всего посещают туристы из России

В Азербайджане в ближайшем будущем может быть реализован полноценный прием российских платежных карт «Мир». О завершении необходимых для этого технических работ рассказал глава Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев в ходе своего выступления на Fintex Summit 2019 в Баку, сообщили в НСПК.

«Уже проведены все необходимые технические мероприятия для начала приема карт «Мир» в Азербайджане с первым пилотным банком — ВТБ (Азербайджан), и мы находимся практически в полной технологической готовности. Технологическим партнером в этом проекте выступит компания AzeriCard», — отметил Комлев.

По его словам, ПС «Мир» готова сотрудничать с разными азербайджанскими банками, обладающими банкоматной и POS-терминальной сетью.

Владимир Комлев отметил, что турпоток из России в Азербайджан является достаточно большим. Азербайджан входит в число лидеров среди стран, которые чаще всего посещают туристы из России. По итогам 2018 года 789 тыс. россиян посетили Азербайджан, в то же время 893 тыс. азербайджанцев съездили в Россию. Постоянный рост взаимного потока туристов между Россией и Азербайджаном, а также увеличение существующего между этими странами денежного потока создают предпосылки для того, чтобы масштабировать проект по приему карт.



В ходе своего выступления Комлев уточнил, что общая эмиссия карт «Мир» в России составляет около 58 млн штук.

