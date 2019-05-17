Власти Венесуэлы продали за две недели 13,7 тонны золота на сумму 570 млн долларов, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, Каракас продал около 9,7 тонны золота 10 мая и около 4 тонн — 13 мая. Агентство не указывает, какие страны приобрели драгоценный металл.

В общей сложности с начала апреля Венесуэла продала около 23 тонн золота. Золотовалютные резервы Центрального банка Боливарианской Республики теперь составляют 7,9 млрд долларов, отметило агентство, это минимальный показатель за последние 29 лет. Один из собеседников агентства отметил, что вырученные средства частично будут использованы для финансирования импорта через внешнеторговое ведомство страны.