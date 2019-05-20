Президент США Дональд Трамп в понедельник опроверг информацию о нарушениях, якобы имевших место в ходе сделок, совершенных с использованием счетов в германском Deutsche Bank компаниями, находившимися под контролем американского лидера и его зятя Джареда Кушнера. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей личной странице в Twitter .



Трамп опроверг утверждение газеты The New York Times о том, что Deutsche Bank является единственным крупным финансовым институтом, который согласился сотрудничать с ним, а также отверг подозрения насчет того, что в сделках, о которых писала газета, могли быть задействованы деньги из РФ. Трамп пояснил, что он не берет кредиты у большого числа банков, потому что располагает собственными крупными финансовыми ресурсами и не испытывает большой нужды в займах.

СМИ: Deutsche Bank не стал в 2016—2017 годах направлять Минфину США отчет по Трампу Управляющие Deutsche Bank приняли решение не ставить власти США в известность ради сохранения хороших отношений с прибыльным клиентом.

«Близкая к банкротству The New York Times (они исчезнут, когда я покину должность (президента) через шесть лет), и другие СМИ, передающие фальшивые новости, продолжают писать лживые статьи о том, что я не пользуюсь услугами большого числа банков, потому что они не хотят иметь дела со мной, — написал Трамп. — Неправда! Это потому, что мне не нужны деньги... Когда нам не нужны деньги и вы не хотите денег, то вам не нужны и вы не испытываете потребности в банках».

«Сейчас большая новость заключается в том, что Трамп заработал много денег и покупает все за наличные, и ему не нужны банки, — продолжил президент США. — Но откуда я взял все эти наличные? Может быть, это была Россия? Нет, я создал прекрасный бизнес, и мне не нужны банки». При этом Трамп заявил, что в случае необходимости финансовые институты готовы предложить ему свои услуги и что он доволен своим сотрудничеством с Deutsche Bank и профессионализмом его работы.