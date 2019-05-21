Центральный банк Венесуэлы совместно с управлением банковского надзора при Минфине страны SUDEBAN (регулятор банковского сектора) решил запустить собственную платежную систему и полностью приостановить операции с Visa, Mastercard и Maestro к концу января 2020 года. Об этом со ссылкой на соответствующую резолюцию венесуэльского ЦБ сообщает издание Banca y Negocios.

Документ, о котором идет речь, по информации Banca y Negocios, был выпущен 16 мая. Он предполагает, что операции по дебетовым картам указанных платежных систем должны быть прекращены в Венесуэле уже с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января 2020 года. Помимо этого, банкам Боливарианской Республики предписано сформировать собственную суверенную систему платежей путем расширения использования биометрической идентификации.

На то, чтобы предоставить властям конкретный план и сроки выполнения этих положений, каждому банку дается десять рабочих дней начиная со дня подписания документа, уточняет издание, замечая, что в целом на реализацию программы отводится два месяца. Этот период отсчитывается от даты получения указаний кредитными организациями.

Подобные меры принимаются в ответ на американские санкции. Этот шаг предпринят на фоне ожидаемых попыток администрации США вынудить Visa и Mastercard прекратить работу с венесуэльскими банками.

О подобном сценарии в середине марта Reuters сообщал неназванный высокопоставленный американский чиновник. Власти США, по его словам, на тот момент планировали запретить Visa, Mastercard и другим платежным системам операции в Венесуэле. Подобный шаг, указывал собеседник агентства, стал бы еще одной попыткой Вашингтона усилить давление на режим президента Николаса Мадуро.