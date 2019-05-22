Центральный банк Венесуэлы опроверг во вторник информацию о якобы запланированном прекращении работы международных платежных систем в южноамериканской стране, передает РИА Новости.

В понедельник портал Banca y Negocios сообщил, что ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение о развитии собственной платежной системы и отказе к концу января от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro. По данным портала, с 30 ноября 2019 года якобы должны были быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года — по кредитным.

В Венесуэле решили отказаться от операций по картам Visa и Masterсard Банкам Боливарианской Республики предписано сформировать собственную суверенную систему платежей путем расширения использования биометрической идентификации.

В сообщении ЦБ Венесуэлы отмечается, что речь идет о работе по созданию дополнительной и альтернативной национальной технологической платформы для осуществления платежей. «Изданный совместный циркуляр не имеет целью прекращение операций международных франшиз дебетовых и кредитных карт», — говорится в коммюнике.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна освобождается от доллара, хотя финансовые власти Венесуэлы недавно, наоборот, практически полностью либерализовали его обращение. Фактически долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы — с момента официального разрешения оборота иностранной валюты.



Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.