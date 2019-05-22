Самым богатым человеком в истории западной цивилизации был нефтяной магнат Джон Рокфеллер. К такому выводу пришел американский экономист Сэмюэль Уильямсон, сообщает агентство Bloomberg .



На стыке XIX и XX веков Джон Рокфеллер нажил состояние в 1,5 млрд долларов (примерно 26 млрд долларов в наше время. — Прим. ред.), что на момент его смерти составляло 1,6% от ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в современной истории. Его активы оцениваются примерно в 117 млрд долларов.

Уильямсон уверен, что состояние богачей прошлого — предпринимателей, членов королевских семей и римских полководцев — превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сопоставляет финансовые показатели богатейших людей эпох через соотношение доходов и государственного ВВП.

Другие лидеры списка Forbes разных лет также не смогли бы тягаться с ведущими предпринимателями прошлого. Так, сегодня состояние сталепромышленника Эндрю Карнеги по методике Уильямсона оценивалось бы в сумму около 300 млрд долларов, а железнодорожного магната Корнелиуса Вандербильта — в 200 млрд. В свою очередь, древнеримский полководец Марк Лициний Красс, подавивший восстание Спартака, владел состоянием, эквивалентным 210 млрд долларов, отмечает агентство.