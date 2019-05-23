Управляющий Национальным банком Румынии Мугур Исэреску назвал в четверг стоимость вывезенного в годы Первой мировой войны в Москву румынского золотого запаса, возвращения которого добивается румынская сторона. Об этом сообщило агентство Agerpres .



«До Первой мировой войны действовал золотой эталон, не слитки, а монеты, и золотой запас держали в монетах, — сказал глава Центробанка на симпозиуме «Золотой запас Национального банка Румынии, вывезенный в Москву, — историографический итог и разбор конкретного случая». — Значит, кроме стоимости золота 3 миллиарда евро есть еще миллиард в нумизматической ценности».

В 1917 году, когда Румынии, воевавшей в Первой мировой войне на стороне Антанты, угрожала германская оккупация, бухарестские власти решили вывезти главные ценности страны на хранение в союзную Россию. В двух железнодорожных составах был золотой запас Национального банка Румынии, культурные, исторические и художественные ценности, предметы культа и архивы. Во время революции и гражданской войны хранившиеся в Кремле сокровища, в том числе румынские, были вывезены в Сибирь. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них пока не нашла окончательного подтверждения.

Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении золотого запаса, и часть ценностей была возвращена в Бухарест советскими властями в 1935 и 1956 годах. В ходе подписания в 2003 году политического договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Румынией исторические проблемы, в том числе проблема румынского золота, в соответствии с двусторонней договоренностью были вынесены за рамки договора. Тогда же была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте. Комиссия приступила к работе в октябре 2004 года.