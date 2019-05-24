Сбербанк пытается провести сделку на Украине и продать банк, несмотря на отказы Национального банка Украины (НБУ), сообщил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» .

«Ожидания и надежды есть всегда. Нам не всегда понятны причины трех отказов подряд после огромного количества согласований и изменений структуры сделок. Но есть надежда, что изменение власти приведет к тому, что мы получим больше ясности. У нас высокая готовность к сделке и сегодня», — сказал Греф.

Он пояснил, что покупатели тоже готовы, вопрос только в регуляторе и в разрешении.

Кроме того, Сбербанк собирается оптимизировать присутствие в Европе, но в каких странах, пока не может анонсировать, добавил президент банка.