Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) считают, что необходимо довести до конца работу по расчистке российского банковского сектора и укреплению банковского надзора РФ. Об этом говорится в исследовании фонда.

«Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора. Одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулированию, а именно — снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон, совершенствовать работу по оценке качества активов, а также полностью внедрить стандарты «Базеля III» в соответствии с графиком. Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования», — отмечается в документе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что Центробанк за пять лет отозвал более 400 лицензий и санировал свыше 30 банков.

Она также говорила, что регулятор ожидает завершения расчистки российского банковского сектора в ближайшей перспективе.