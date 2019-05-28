Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро. Всего будет напечатано 3 млрд купюр нового образца. Старые же постепенно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются полноценным платежным средством.

На новых банкнотах теперь появится портрет героини древнегреческой мифологии — Европы. Ее изображение нанесено в виде водяного знака на голографической вертикальной полосе. Еще один отличительный знак — цифры 100 или 200 в нижнем левом углу будут менять цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона. При наклоне будут проявляться голографические изображения в виде знака единой валюты.

«Эти элементы защиты усложнят подделку купюр», — сказал представитель правления германского Центробанка Йоханнес Берман.

Во Франкфурте-на-Майне сохранили цветовую гамму обновленных купюр, но внесли изменения в графический дизайн. Первое, что, скорее всего, заметят граждане — рельефные, четко осязаемые линии по обеим сторонам банкноты.

Ранее — в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах — финансовый регулятор ввел в обращение обновленные банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 50 евро. Купюры достоинством в 500 евро обновлять не будут, поскольку ЕЦБ решил отказаться от них.