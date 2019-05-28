Европейская комиссия (ЕК) может наложить на Италию штраф в размере 3 млрд евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС, заявил во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Еврокомиссии сообщило, что Брюссель может наложить на Италию дисциплинарные меры и штраф в 3,5 млрд долларов в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, а поступление соответствующего письма в Минфине Италии ожидают к пятнице.

«Посмотрим, придет ли это письмо. Нас штрафуют за долги прошлого, требуя с нас три миллиарда евро», — заявил Сальвини в интервью радиостанции Rtl. По словам Сальвини, «кто-то из Брюсселя во имя правил прошлого» требует от Италии 3 млрд долларов штрафа и повышения налогов в сентябре в объеме 20 млрд. «Вся моя энергия будет посвящена тому, чтобы изменить эти правила», — сказал вице-премьер.

Согласно апрельским данным Национального института статистики, уровень государственного долга Италии по отношению к ВВП по итогам 2018 года вырастет до 132,2% со 131,4%.

В конце декабря Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. Еврокомиссия отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям этого пакта, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.

Перед этим правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП. Но после предупреждения от Брюсселя бюджет Италии был принят на основе прогноза с дефицитом в 2,04%.