Сингапур спустя десять лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD. Соединенные Штаты надолго на первом месте не задержались, откатившись на третью позицию. Вторую строчку, как и годом ранее, занял Гонконг.

В десятке самых конкурентоспособных экономик впервые оказались две ближневосточные страны — Катар (десятое место) и ОАЭ (пятое место). Еще три года назад они находились, соответственно, на 13-й и 15-й позициях.

«Теперь ОАЭ занимает первое место в мире по эффективности бизнеса, превосходя другие экономики в таких областях, как производительность труда, цифровая трансформация и предпринимательство», — говорится в релизе IMD.

Кроме того, Саудовская Аравия поднялась в рейтинге на 13 строк, совершив самый крупный скачок этого года, до 26-го места. Она получила самую высокую глобальную оценку по государственным инвестициям в образование.

США, продержавшись год на вершине рейтинга, опустились на третью строчку. Импульс, который дала было налоговая реформа Дональда Трампа (снижение налогов на бизнес), «судя по всему, иссяк», объясняет IMD. Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

Североевропейские страны, традиционно занимающие высокие места в этом рейтинге, несколько утратили свои позиции в этом году. Дания опустилась с шестой на восьмую строчку, Норвегия — с восьмой на 11-ю. Кроме того, Нидерланды откатились с четвертого места на шестое, Германия — с 15-го на 17-е.

Россия поднялась в рейтинге Doing Business — 2019 на 31-е место Президент РФ Владимир Путин еще в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году.

Что касается России, страна застыла на 45-й строчке, не сдвинувшись с нее за год. По сравнению с 2015 годом позиции России в рейтинге также не улучшились. Если в рейтинге Всемирного банка Doing Business, на который официально ориентируется правительство, Россия последовательно растет (31-е место в рейтинге 2018 года), то в рейтинге IMD у нее застой.

Самые значительные улучшения зафиксированы по макроэкономическим параметрам (профицит бюджета, профицит текущего счета, экспорт товаров), но также и по ряду неденежных индикаторов (например, внедрение big data и аналитики, забюрократизированность, уклонение от уплаты налогов, образ страны за рубежом). В то же время ухудшились позиции страны по таким показателям, как рост населения, патентные заявки на душу населения, развитие венчурного капитала, права акционеров.