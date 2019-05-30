Экономические санкции и пошлины США в отношении Китая являются экономическим шовинизмом и психологическим террором, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.



«Развязывание такого экономического конфликта — чистой воды экономический терроризм, экономический шовинизм и психологический террор. В торговой войне не может быть победителей, это неизбежно закончится проигрышем для обеих сторон», — заявил на брифинге китайский дипломат.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов. В ответ китайское Министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов.