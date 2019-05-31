Ряд акционеров Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров этой американской компании. Это и еще шесть предложений не набрали достаточного количества голосов в четверг на ежегодном собрании акционеров Facebook.



«Предложения с пятого по двенадцатое отвергнуты большинством поданных голосов, основываясь на предварительных результатах голосования», — информировал заместитель генерального юрисконсульта Facebook Дейв Клинг после голосования по пунктам повестки дня. «Окончательные итоги голосования будут направлены в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США в течение четырех рабочих дней», — уточнил представитель компании.

Автором предложения сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров является генеральный директор компании NorthStar Asset Management Джули Гудридж. Она выносила эту инициативу на рассмотрение участников ежегодного собрания акционеров в пятый раз.

«Каждый раз за последние шесть лет наши акционеры поддерживают проект данной резолюции львиным большинством голосов. По нашим расчетам, в прошлом году более 80% независимых акционеров проголосовали за это предложение, ясно заявив таким образом Цукербергу и остальным членам совета директоров о том, что они [акционеры] недовольны нынешним положением дел», — подчеркнула Абигайл Шау, выступавшая от лица NorthStar.

Она упомянула череду скандальных разоблачений, которые выставили Facebook и его руководство не в лучшем свете. «Я имею в виду весьма вероятную роль компании в распространении фейковых новостей, оказавших влияние на выборы в США 2016 года. Я имею в виду истории, обнажившие отсутствие у Facebook адекватной политики в области использования персональных данных пользователей и обмена ими, а также риск утраты доверия пользователей к этой платформе», — добавила она.

Facebook 12 апреля уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о включении данного вопроса в повестку заседания совета акционеров компании, которое проходит в четверг. «Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг председательствует в совете [директоров] с 2012 года. Право владения акциями двойного класса предоставляет ему приблизительно 60% голосующих акций, оставляя совету даже при наличии одного независимого директора ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга. Мы убеждены, что данное обстоятельство ослабляет руководство Facebook и [функцию] надзора за его правлением», — приводилась в уведомлении позиция NorthStar и ряда других акционеров.

Подобная идея выносилась на рассмотрение Facebook неоднократно. Так, в 2017 году предложение набрало 51% поданных голосов, если не учитывать голоса 13 членов руководства и совета директоров компании.

В четверг Цукерберг и еще шестеро его подчиненных были переизбраны в совет директоров Facebook. Новым, восьмым, членом совета избрана Пегги Элфорд.