Покупателем пакета группы ВТБ в банке VTB Africa (Ангола) может стать бывший топ-менеджер кредитной организации, выяснила газета «Коммерсант». Формально потенциальный покупатель не аффилирован с ВТБ, таким образом, сделка может вывести VTB Africa из-под санкций в преддверии укрепления российско-ангольского делового сотрудничества, отмечает издание.

О возможной продаже доли ВТБ в ангольском банке VTB Africa стало известно на прошлой неделе. Ангольское антимонопольное ведомство сообщило, что 50,1% VTB Africa покупает структура Rostang Ltd. В России зарегистрировано ООО «Ростанг», владельцем которого выступает Наталья Ранчинская, а возглавляет компанию Леонид Ранчинский. Последний указан в списке аффилированных лиц ВТБ за 2015 год как член правления VTB Africa. Также Ранчинскому принадлежит компания «Здравэкспорт», которая занимается трудоустройством российских врачей в больницы Анголы.

Источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией в VTB Africa, указывают, что именно Леонид Ранчинский может стать новым совладельцем африканского банка. «Если сделка состоится, то он продолжит развивать банк вместе со вторым акционером — экс-президентом ангольской алмазодобывающей компании Endiama Антонио Карлосом Сумбулой», — отмечает один из собеседников газеты.

Связаться с самим Леонидом Ранчинским изданию не удалось, в «Здравэкспорте» сообщили, что он находится в командировке, из которой вернется через месяц. «Окончательного решения о продаже VTB Africa нет», — сказали «Коммерсанту» в пресс-службе ВТБ в субботу, назвав дальнейшие комментарии преждевременными.

​ВТБ рассматривает возможность продажи доли в ангольской «дочке» Доля ВТБ в уставном капитале Banco VTB Africa составляет 50,1%.

Причиной продажи доли в прибыльном африканском банке могут быть санкционные риски. Согласно отчетности ВТБ по МСФО, ангольский банк получил в 2018 году 1,8 млрд рублей чистой прибыли. Однако, как и сам ВТБ, VTB Africa находится под секторальными санкциями США, что осложняет развитие бизнеса. Основную часть операций VTB Africa осуществляет в долларах, поясняет собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. Секторальные санкции не ограничивают долларовые операции, но из-за «более жестких комплаенс-процедур они могут идти медленнее и чаще блокироваться под предлогом, например, борьбы с отмыванием», поясняет управляющий директор по методологии рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков.

В декабре 2018 года министр финансов Антон Силуанов утверждал, что из-за санкций даже азиатские партнеры по бизнесу задерживают платежи российским компаниям в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США). По словам Силуанова, с задержками идет до трети платежей, а их срок может достигать месяца.

Скорее всего, в случае с VTB Africa речь идет о смене собственника для снижения санкционных рисков для контрагентов банка, подтверждает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. «После смены собственника секторальные санкции с VTB Africa могут быть и не сняты, однако сам по себе шаг формирует для этого предпосылки», — поясняет он.



Вывод банка из-под санкций особенно важен на фоне растущей деловой активности между Россией и Анголой. В этом году президент Анголы Жуан Лоренсу посетил Москву, где выступил в Госдуме, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также заключил ряд соглашений. Тогда Жуан Лоренсу заявил, что Ангола заинтересована в создании государственно-частного партнерства или совместных анголо-российских предприятий в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, энергетика, туризм, геология и недропользование. В итоге в марте был учрежден деловой совет Россия — Ангола, председателем которого стал гендиректор «АЛРОСы» Сергей Иванов. Компания работает в Анголе с 1993 года.