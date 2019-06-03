Глобальная рецессия экономики США может начаться в течение девяти месяцев, если президент Дональд Трамп введет 25-процентные тарифы на китайские товары, а китайцы введут ответные меры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

«Недавние беседы с инвесторами усилили ощущение того, что рынки недооценивают влияние торговой напряженности», — отметил главный экономист Morgan Stanley Четан Ахья.

Инвесторы упускают из виду потенциальное влияние торговых споров между США и Китаем на глобальные макроэкономические перспективы, добавил он.

JP Morgan, продолжает агентство, оценивает вероятность рецессии в США во второй половине года в 40% против 25% месяцем ранее. В октябре 2018 года аналитики JP Morgan предрекали американской экономике спад через три года. Тогда вероятность рецессии в США через три года они оценили более чем в 80%, с вероятностью 60% — в течение двух лет.

В октябрьском прогнозе аналитики JP Morgan учитывали только такие факторы, как потребительские настроения и доверие бизнеса, рост компенсационных выплат, а также долю товаров длительного пользования в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны.