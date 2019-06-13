Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о планах властей по «историческому снижению налогов», в частности по сокращению налогов для домашних хозяйств в общей сложности на 27 млрд евро за президентский срок Эммануэля Макрона, и отмене налога на проживание для всех французов.



Выступая в Нацсобрании (нижняя палата парламента) Франции, Филипп подчеркнул, что власти страны полностью восприняли сигнал граждан страны о необходимости снижения налогов.

«Они (французы. — Прим. ред.) не хотят больше слов, они хотят действий. Мы решили пойти на историческое снижение налогов. В общей сложности за пять лет (президентский срок) налоги для домашних хозяйств будут снижены на 27 миллиардов евро», — сказал Филипп.

«Я подтверждаю, что налог на проживание в основном месте жительства будет полностью отменен для всех французов», — отметил глава французского Кабмина.

Он добавил, что для 80% французов с более скромными доходами налог на проживание будет полностью отменен в 2020 году, для остальных 20% жителей Франции — в последующие три года.

Французский премьер также напомнил о решении снизить подоходный налог для работающих граждан среднего класса. Это снижение налогов для 12 млн домохозяйств Франции составит 350 евро. Для следующего социального слоя, включающего в себя 5 млн домохозяйств, налоги будут снижены на 180 евро.