Еврогруппа (совет министров финансов зоны евро) не смогла согласовать бюджет зоны евро объемом 20 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Еврогруппы Марио Сентено в пятницу утром на пресс-конференции по итогам ночной встречи.



«Заседание Еврогруппы по реформе зоны евро заняло более 15 часов и завершилось ранним утром, но нам потребуется больше работы. Пока мы договорились, что я подготовлю документ, который бы описал возможную будущую структуру этого инструмента, но нам потребуется дополнительная работа для принятия решений о возможных источниках финансирования», — заявил он.